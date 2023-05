P31M ‘tobats’ nasamsam sa Central Visayas

Abot sa mahigit na P31 milyong halaga ng droga ang nasabat ng Police Regional Office-Central Visayas (PRO-7) sa nakalipas lang na linggo.

Sa ulat, nasa 4.6 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P31 milyon at P200,000 halaga ng 1.7 kilo ng marijuana ang nakumpiska ng pulisya mula sa magkakahiwalay na operasyon simula Abril 23 hanggang 29.

Samantala, 28 na high-value drug personality ang nakalawit sa nasabing mga operasyon.

Sinabi ni PRO7 Director Police Brig. Gen. Anthony Abellada Aberin na bu­nga ito ng pinaigting nila na intelligence-driven approach at extensive anti-illegal drug drive.

“I hope by this time illegal drug personalities have realized that illegal drug activities have no place in Central Visayas,” ani Aberin.