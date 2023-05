Nuvista Homeowners Basketball sasambulat

SASAMBULAT ang Nuvista San Jose Homeowners Association, Inc. Twin Tournament na itinataguyod ni Manny Pacquiao simula Mayo 27 sa Nuvista San Jose Iona Club House sa San Jose Del Monte City, Bulacan.

Tinawag bilang Manny “Pacman” Pacquiao Open League Basketball Cup 2023, tampok sa torneo ang Junior Division (25-pababa) at Open Category (walang limitasyon sa edad).

Pagalingan ang maximum 40 koponan sa Junior Division na nag-aalok ng P20,000 at tropeo sa kampeon, habang 60 teams para sa Open Division at naghihintay ang P30,000 at tropeo sa mga mananalo.

Sa Mayo 20 ang deadline of registration tampok ang P400 playing fee para sa bawat team sa Junior Division habang P500 para sa bawat team sa Open Division.

“Ang format ng liga ay matatapos pagkatapos ng pagpaparehistro at ang pulong ng pagkakaisa sa Mayo 21,” paliwanag ni Board of Director/ Sports Committee Chairman Hamed Nouri.

“Labinlimang (15) manlalaro lamang bawat koponan. Walang aktibong manlalaro mula sa PBA at MPBL ang papayagang maglaro. Dalawa (2) lamang sa mga aktibong/dating PBA at MPBL na manlalaro ang papayagang maglaro bawat koponan. Dalawang (2) manlalaro lamang mula sa UAAP at NCAA ang papayagang maglaro bawat team. Para sa Juniors, (25 below), allowed only to play in one division.” idinagdag niya.

Panauhin sa opening ceremony si former Senator Manny “Pacman” Pacquiao.

Ilan sa mga maagang nagpatala na koponan ay nagmula sa Bulacan, Caloocan, Quezon City at mga eskuwelahan.

Para sa mga detalye, makipag-ugnayan sa screening committee kina Hamed Nouri (09756019982) , Marcus Lawingco (09157243553) at Billy Valisno (09952182357).