Nangungunang P-pop boy band: SB19 ratsada mga show

Ang bongga talaga ng grupong SB19.

Aba, hindi maikakailang sila pa rin ang nangungunang P-pop boy band ng Pilipinas kahit marami na rin ibang boy bands ngayon, huh!

Nag-announce na nga na bukod sa June 24 & 25 ‘Pagtatag!’ concert nila sa bansa, magkakaroon din sila ng world tour.

May shows sila sa Amerika na magsisimula sa July 21 hanggang August 6. Bale anim na shows ‘yon, na kasama ang Chicago, Dallas, San Francisco, Los Angeles, New York, at Washington.

May four shows na rin sila sa Canada mula August 11 to 20. Meron sa Toronto, Winnipeg, Vancouver, at Edmonton.

Idinagdag din sa announcement ng Starmedia Entertainment ni Ms. Anna Puno na more shows to be announced daw kaya sobrang tuwa ng SB19 fans.

So bongga! (Jun Lalin)