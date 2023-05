Mga bata ni Bautista sabit! Chiong, Montalbo sinuspinde sa MIAA syapol

Pinatawan ng hindi bababa sa anim na buwang suspensiyon na walang suweldo ni Ombudsman Samuel Martires sina Manila International Airport Authority (MIAA) Acting General Manager Cesar Chiong, at acting assistant general manager na si Irene Montalbo.

Nag-ugat ito sa kinukuwestiyong desisyon ni Chiong na ilipat ang nasa 285 na mga empleyado ng MIAA isang buwan mula sa pag-upo niya sa puwesto.

Sa inilabas na desisyon ng Ombudsman na may petsang April 28, 2023 nakitaan ni Martires ng sapat na batayan ng grave abuse of authority, grave misconduct prejudicial to the best interest of the service si Chiong.

Hindi naman nakaligtas dito si Montalbo dahil siya umano ang nagpapayo kay Chiong sa kapasidad niya bilang assistant general manager ng MIAA.

Inabuso rin umano ni Chiong ang kanyang otoridad nang italaga nito si Montalbo bilang acting assistant GM sa kabila ng “unsatisfactory rating” nito noong 2020.

Ang MIAA ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Transportation sa pamumuno ni Secretary Jaime Bautista. (Dolly Cabreza/Tina Mendoza)