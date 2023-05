Men’s volleyball squad babanggain Indonesia

MASUSUBUKAN agad ang tikas ng Philippine men’s volleyball team na pagbibidahan ng beteranong playmaker na si Vince Mangulabnan kontra defending champions Indonesia, Miyerkoles, sa 32nd Southeast Asian Games sa Olympic Indoor Stadium sa Phnom Penh, Cambodia.

Nakasalang sa Group A ang 2019 Manila SEAG silver medalists na mapapasabak agad sa powerhouse Indons sa alas-3:30 ng hapon (oras sa Pilipinas), habang mauunang magtapat ang Group B na Malaysia at Thailand sa unang laro sa ala-una ng hapon.

Susubukang makapagbigay ng mahuhusay na sets ng dating Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles team captain at kasalukuyang manlalaro ng AMC-Cotabato sa ligang Spikers Turf upang masilat ng national squad ang 11-time na back-to-back champions Indonesia.

Gagabayan ni Mangulabnan ang mas bata at rebuilding na national squad na nais na mahigitan ang fifth place finish sa Vietnam Games, habang mamanduhan ng bagong head coach na si Brazilian Sergio Veloso.

Makakasama rin ni Mangulabnan sa Philippine team ang kakampi sa AMC-Cotabato na sina Lloyd Josafat, Kim Harold Dayandante, Vince Lorenzo, Jayvee Sumagaysay at reigning Spikers Turf MVP Jau Umandal.

Parte rin nito sina National University-Archipelago Builders player Rwenzmel Taguibolos at Leo Ordiales, Manuel Sumanguid III ng Cignal, Jade Alex Disquitado ng Iloilo at University of Sto. Tomas bet Jay Rack Dela Noche.

Masisilayan rin ang mga bagong recruits na sina Filipino-Americans Steven Charles Rotter, Cyrus Justin De Guzman at Michael Raymund Vicente para palakasin ang kampanya ng men’s volleyball team. (Gerard Arce)