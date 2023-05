Ligtas at komportableng pagbiyahe

Isa sa mga bunga ng pagtanggal ng mga restriksyon sa paglalakbay matapos na matigil na ang pagiging banta sa kalusugan ng COVID-19 ay ang pagdami ng mga pumapasok at lumalabas ng bansa.

Kaya naman ang pambansang paliparan natin na Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ay nanatiling masikip at magulo. Kulang ang mga modernong kagamitan tulad ng mga x-ray machine, full-body scanner at baggage scanner para mapabilis ang mga security check. Ang mga airline ay karaniwan ng nag-aabiso sa mga manlalakbay na pumunta sa airport ng tatlong oras, at minsan pa nga ay limang oras, bago ang kanilang flight para hindi maantala ang pagbiyahe lalo na kung holiday season. Hinihikayat din ang pag-online check-in para maiwasan ang mahabang pila sa airport.

Kapag minalas pa, ang iba ay hindi na nakakasakay ng eroplano dahil sa haba ng pila sa mga airport terminal.

Hindi lang sa ating pambansang paliparan sa Maynila nagiging problema ito. Minsan ay maging sa ibang airport sa mga probinsya ay nangyayari ang tinatawag na congestion o pagsisikip papunta sa mga boarding gate. Paano ay kulang din ang mga modernong kagamitan para sa security check, kaya magtitiyaga ka sa mahabang pila.

Ang solusyon sa problemang ito ay ang pagpapalawak ng mga kasalukuyang airport o pagpapatayo ng mga bago. Pero alam naman natin na hindi ito agarang magagawa lalo na’t napakalaking pondo ang kakailanganin.

Isa sa naisip ng inyong Kuya Pulong at ni Benguet Congressman Eric Yap na solusyon na “doable” ngayon ay ang pagkakaroon ng maraming full body scanner at baggage scanner sa mga airport para makatulong sa pagpapabilis ng pagcheck-in ng mga pasahero.

Inihain namin ang House Resolution (HR) 921 kamakailan para pormal na humiling ang Kamara de Representante sa Department of Transportation (DOTr) na magsagawa ng inspection ng mga airport sa bansa at alamin kung anong mga makabagong security equipment ang kailangan sa mga ito.

Sinabi rin namin sa DOTr na isama na sa kanilang panukalang badyet para sa susunod na taon ang pagbili ng sapat na bilang ng mga security equipment tulad ng full body scanner at baggage scanner na gagamitin sa mga airport.

Tiyak na dadami pa ang mga manlalakbay na papasok at lalabas ng bansa sa mga susunod na taon. Mabuti na ang maging handa na tayo.

Hindi lang para maging maayos at komportable sa loob ng airport ang layunin ng resolution namin ni Cong. Yap. Ito ay para na rin mapaigting pa ang mga pagbabantay ng mga airport security personnel ng sa gayon ay manatiling ligtas ang mga pasahero at walang makalusot na anumang banta sa national security ng bansa.

Bukod riyan, malaking tulong rin sa pagpapasigla ng tourism industry kung gaganda ang serbisyo sa mga airport natin. Mas maraming mahihikayat na bumisita sa Pilipinas kapag nabalitaan nilang maayos at mabilis ang serbisyo sa mga airport ng bansa.

Inaasahan namin ni Cong. Yap na kikilos agad ang DOTr lalo pa’t nakahanda naman ang Kongreso na bigyan ang ahensya ng sapat na pondo para mapanatiling ligtas, maayos at komportable ang ating mga airport.