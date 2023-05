Lider ng private armed group laglag sa boga, pampasabog

Arestado ang umano’y lider ng isang private armed group (PAG) habang sari-saring baril, bala at mga pampasabog ang nasamsam dito sa isinagawang Oplan Paglalansag Omega ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) sa ba­yan ng Maimbung, Sulu noong Linggo.

Sa bisa ng search warrant na ipinalabas ni Parang, Sulu 9th Judicial Region RTC Branch 4 Presiding Judge Shene Canete, dinakip ang suspek na si Hamja Karim Said, 64-anyos, sa Barangay Upper Tambaking sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9516 o Illegal Possession of Explosives.

Nakumpiska rito ang apat na iba’t ibang kalibre ng baril na kinabibilangan ng cal.45, M16 na may nakakabit na grenade launcher, 1 M14, at 1 M16, ga­yundin ng daan-daang mga bala, magazine, granada at iba pa.

Lumitaw sa imbestigasyon na katiwala at kanang kamay ito ni Moro National Liberation Front (MNLF) leader Commander Pando na may mga kasong murder, attempted murder at iba pa.

Sangkot din ang suspek sa nangyaring barilan noong Mayo 17, 2018 sa Barangay Bualo, Maimbung, Sulu kung saan dalawang sibilyan ang namatay at ilan pa ang nasugatan. (Edwin Balasa)