Legs ng tandang nilagyan ng tattoo!

Nakakita ka na ba ng hayop na may tattoo? ‘Yan ang trip sa isang manok na ito na nag-viral dahil sa kanyang mga tinta sa legs!

Hindi hita ng tao kundi hita ng tandang ang bumida sa pagta-tattoo sa Facebook upload ni Jerry Kristanto sa page na Random Animal Videos on the Internet. Ang nasabing hayop, tila chill lang din sa mga picture sa post at ready na ready sa pagta-tattoo sa kanya.

Sa unang larawan, makikita na nagdo-drawing pa ang lalaki bilang umpisa ng paglalagay ng ink sa hita ng manok. Pagkatapos nito ay ang finish product na kulay pulang dragon na astig na nakalagay sa manok. Tila galit pa ang itsura ng dragon.

Samu’t saring reaksyon naman ang nakuha ng nasabing post dahil may iilan na ginawang biro ang paglalagay ng tattoo, habang ang ilan ay nakita ito bilang animal cruelty.

“I might eat that tattoo when deep fried”, saad ni Conrad.

Jerry Kristanto/Facebook Jerry Kristanto/Facebook

“Is that dragon photoshopped or is it a tattoo or is it a special rooster sock?” tanong nman ni Diane.

“Wawa naman yung manok,” komento ni Jehan.

“Now that’s a rooster,” dagdag ni Marc.

Umani na rin ng daan-daang at halo-halong reaksyon mula sa netizen ang nasabing post. (MJ Osinsao)