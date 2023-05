KathNiel pinuri dahil marespeto, mabait, palangiti

Nagtungo ng Singapore ang real-life couple na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Nanood sila ng 2023 LIV Golf League na ginanap sa lugar na ‘yon.

Kasama nila sa panonood ang kaibigang si Joshua Garcia, pati ang magdyowang Ria Atayde at Zanjoe Marudo.

Nakauwi na ng Pilipinas ang KathNiel at sa flight back pa-Maynila, pinuri sila ng nakasabay nila sa flight na si Clarence Aytona.

Ayon sa Facebook post ni Clarence, napansin niya ang pagiging mabait, marespeto, at palangiti nina Kathryn at Daniel sa flight crew at kapwa passengers na kasabay nila sa flight.

“Flying home to Manila from Singapore, I met for the first time the two of the biggest young stars in the Philippines.

“I just noticed that they were very accommodating and respectful to everyone. Smiling and saying please and thank you to the airline crew. Never get tired of people who wanted to take photos with them.”

Dagdag pa ni Clarence, maganda raw ang pagpapalaki kina Kathryn at Daniel.

“Maganda pagpapalaki ng magulang nitong mga batang ito.”

Naku dapat lang na tularan ng ibang mga artista ang KathNiel, ‘noh?! (Byx Almacen)