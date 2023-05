JRU tinanggap hosting ng NCAA Season 99

TULUYAN nang natuldukan ang kampanya ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) sa pagpasa ng responsibilidad ng Emilio Aguinaldo College patungong Jose Rizal University sa susunod na season sa Setyembre.

Nakatakdang simulan ng JRU ang kanilang hosting para sa Season 99 matapos na maipasa sa kanilang ang pagpapasinaya sa nagdaang Cheerleading Competition nitong Linggo.

Tinanggap ni JRU Athletics Office Director Efren Jose Supan ang karapatan ng hosting sa ngalan ng kanilang eskwelahan.

“We’re excited. The whole JRU community is excited and wholeheartedly accepts the hosting of Season 99,” saad ni Supan sa isang TV interview. “Marami tayong magagawang mga bagay to make the season more exciting.”

Sa nagdaang Season 98 ay nagawang masungkit ng San Beda University ang mga kampeonto sa men’s at women’s swimming, juniors at seniors chess, gayundin ang men’s online taekwondo, habang nasungkit naman ng University of Perpetual Help System DALTA ang mga titulo sa men’s beach, indoor at boys volleyball tournament.

Naibulsa naman ng Colegio de San Juan de Letran ang three-peat sa men’s basketball, gayundin ang dominasyon sa juniors basketball at impresibong panalo sa women’s beach volleyball.

Nakubra naman ng De La Salle-College of Saint Benilde ang back-to-back title sa women’s volleyball tournament at ang women’s online taekwondo, habang napanalunan ng host EAC ang girls volleyball title.

Nagkampeon rin ang Arellano sa juniors male online taekwondo at muling naghari ang Jose Rizal University sa track and field events. (Gerard Arce)