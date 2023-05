Jodi, Janine tapatan, kabugan ng akting

Noong makapanayam namin si Star Magic at ABS-CBN TV Productions Head Direk Laurenti Dyogi two months ago ay ibinunyag niya na sa channels lang ng GMA Network eere ang teleseryeng ‘Unbreak My Heart.’

That time ay hindi pa masabi ni Direk Lauren kung ano sa mga Kapamilya teleserye na umeere sa TV5, A2Z, at Kapamilya Channel ang makakatapat ng ‘Unbreak My Heart.’

Kahapon sa inilabas na ang official full trailer ng ‘Unbreak My Heart’ at sinabi na rin kung ano magigimg timeslot nito.

Simula May 29, 9:35pm, Lunes hanggang Huwebes, mapapanood ang ‘Unbreak My Heart’ na pinagbibidahan nina Jodi Sta. Maria, Joshua Garcia, Gabbi Garcia, at Richard Yap.

Makakatapat nga nito ang teleseryeng ‘Dirty Linen’ na pinagbibidahan naman nina Janine Gutierrez, Zanjoe Marudo, Seth Fedelin, Francine Diaz, at John Arcilla.

Panalo ang viewers dahil parehong bonggang teleserye ang mapapanood nila sa oras na iyon. Ngayon pa nga lang ay nae-excite na ang viewers sa tapatan nina Janine at Jodi na parehong halimaw pagdating sa aktingan.

Bonggels! (Byx Almacen)