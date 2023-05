Jane, RK nakakakilig lambingan sa bundok

May bagong trip ang magdyowang Jane Oineza at RK Bagatsing, at ‘yun ay pamumundok, o pag-akyat sa bundok.

Yes, bongga nga ang mga photo ng dalawa na nasa tuktok sila ng bundok ng Tanay, Rizal.

Sabi nga, pag ang magdyowa ay pareho ng trip, asahan mo na agad na sa simbahan matutuloy ang lahat.

Bet na bet nga ng fans ang relasyon nina Jane at RK, na tahimik lang, walang isyu, pero ramdam na ramdam mo ang pagmamahal nila sa isa’t isa. Na nagbibigay talaga ng oras sa isa’t isa, lalo na at libre sila sa trabaho.

Ang bongga nga raw ng babae na sinasamahan ang lalake pati sa mga mahihirap na eksena, o ganap sa buhay nila. Aba, hindi biro ang umakyat ka sa bundok, at siguradong makakaramdam ka ng sakit ng katawan, ha!

Sabi nga ng fans, match talaga ang dalawa. Sure na nga raw na sa kasal mauuwi ang relasyon nina Jane at RK.

Pareho rin nilang nai-enjoy ang trip ng isa’t isa. Pero, wish lang ng fans, sana ay mag-vlog na rin ang dalawa, para makita nga lahat ng ganap sa buhay nila.

At siyempre, kilig to the max ang naramdaman ng fans sa mga photo nila sa bundok.

Sabi nga, hanggang sa bundok, lakas magpakilig ng dalawa, ha! (Dondon Sermino)