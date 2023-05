‘It’s Showtime’, ‘Eat Bulaga’ sabong uli sa tanghaling tapat

Simula noong Monday, magkatapat na uli sa 12:00 noon timeslot ang ‘It’s Showtime’ ng ABS-CBN at ‘Eat Bulaga’ ng TAPE, Inc. At blocktimer sa GMA-7.

Buhay na buhay na naman ang fans sa pagsasabing may sabong na naman sa tanghaling tapat ang dalawang shows.

Nakasanayan na kasi ng fans noong araw na tapatan sa 12:00 noon timeslot ang ‘It’s Showtime’ at ‘Eat Bulaga’ at naiba ‘yon nang maka-back-to-back sa TV5 ng ABS-CBN noontime ang natsuging ‘Tropang LOL’ nina Billy Crawford, Bayani Agbayani, Alex Gonzaga, naging 12:45-3:00pm ang timeslot ng show nina Vice Ganda, Ogie Alcasid, Vhong Navarro, Amy Perez, Kim Chiu, Anne Curtis, at iba pa.

Pero ngayon nga ay 12:00-3:00pm na uli ang timeslot nila, kaya tuwang-tuwa ang hosts ng ‘It’s Showtime’ nang mag-post sila sa social media ng group picture noong Monday.

Mas mapapaganda pa raw ang ‘It’s Showtime’ dahil tatlong oras na naman sila. Ang ‘Eat Bulaga’ naman ay hanggang 2:30pm lang.

‘Yun na!