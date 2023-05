Huwag sayangin ang tiwala

Ang Philippine National Police (PNP) ang siyang tagapagpatupad ng batas at tagapagtanggol natin laban sa krimen at karahasan. Iyan po ang inaasahan natin mula sa ating kapulisan para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa loob at labas ng ating mga tahanan.

Kaso nga lamang, may mga pagkakataon po na nalilihis ang ilang miyembro ng PNP at hindi naipapatupad ng maayos at may katapatan ang kanilang tungkulin. Nakakasira ito sa imahe ng PNP at nalalagas ang tiwala ng publiko sa ating kapulisan.

Kaya naman ako po ay nalungkot ng marinig ko ang mga alegasyon laban sa ilang miyembro ng Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU) ng Calabarzon sa nakaraang pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety na pinamunuan ni Santa Rosa City Cong. Dan Fernandez, ang chairman ng komite.

Ang hearing ay pagpapatuloy sa imbestigasyon ng komite sa mga pinagsususpetsahang mga iligal na drug buy-bust operation sa lungsod ng Antipolo. Isinagawa po ang imbestigasyon bilang tugon sa House Resolution 776 na inihain ni Antipolo 2nd District Cong. Romeo Acop matapos na makatanggap ng mga sumbong laban sa mga diumano ay mga maling gawain ng RPDEU sa Antipolo.

Bilang isa sa mga miyembro ng komite, personal po nating nadinig ang testimonya ni Ma. Victoria Perito na nagkuwento kung paano sila dinampot diumano ng RPDEU sa buy-bust operation at pinilit daw na pinaamin na siya ay nagbebenta ng marijuana. Ang walong taong gulang na anak ni Perito na kasamang dinampot ng mga pulis ay nagpatunay sa kinuwento niya.

Nalaman din po natin sa hearing na hindi nasunod ang rules of procedure na nakapaloob sa Criminal Investigation Manual ng PNP sa pag-aresto ng mga suspect. Si Cong. Fernandez at si Cong. Acop, na isang retired police general, ang naglantad ng mga paglabag na ginawa ng PNP sa Antipolo.

Ang mas nakakalungkot po, inihayag ni Cong. Acop na matapos na mapanood ng publiko ang unang hearing ng komite patungkol sa isyung ito, nakatanggap siya ng iba pang sumbong mula sa mga naging biktima diumano ng PNP sa mga iligal na buy-bust operation. Ganoon din ang kanilang kwento: Dinampot at pinasakay ng mga pulis sa unmarked vehicle, at habang nakasakay ay sinasaktan para mapaamin na nagbebenta ng iligal na droga.

Bilang dating assistant secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na siyang nangangasiwa sa PNP, kinuwento ko po sa hearing kung paanong pinagsumikapan ni DILG Secretary Ronnie Puno noon na mapabuti ang imahe ng pulis sa publiko.

Sa halip na puro batikos at sermon, suporta po ang binigay ni Secretary Puno sa PNP. Dahil siya ay dating congressman, hinikayat ni Secretary Puno ang mga mambabatas na suportahan din ng Kongreso ang PNP sa pamamagitan ng paglalaan ng sapat na pondo para sa makabagong equipment at facilities ng mga pulis.

Binigyang diin ko rin po sa hearing na kami sa Kongreso ay nagsasagawa ng imbestigashyon hindi para maging kritiko ng ating kapulisan. Sinabi ko po sa mga PNP officers na dumalo sa hearing na kakampi nila ang Kongreso kung sila ay nasa tama, pero hindi kung sila ay mali.

Pinaalala ko rin sa kanila ang kahalagahan ng diyalogo o pag-uusap. Maaring humingi ng tulong ang ating kapulisan sa mga kinatawan sa Kongreso para maiparating ang kanilang mga hinaing, o mga suhestiyon para mapabuti ang kanilang pagsisilbi sa publiko. Tulad nga ng sinabi ko po sa mga PNP officers na nandoon, kung public service ang nasa puso nila, nandito po lagi ang Kongreso para bigyan sila ng suporta.

Dapat ay maging kampante, at hindi takot ang madama ng mga kababayan natin kapag nakakakita ng pulis. Dapat ay madaling lapitan ang pulis para hingan ng tulong, sa halip na iniiwasan. Kung may mga nalilihis man sa hanay ng PNP sa pagtupad ng kanilang tungkulin, huwag nating lahatin.

Sa panig naman po ng Bicol Saro Partylist, makakaasa ang PNP ng suporta sa kanilang mga programa para mapaganda ang imahe ng kapulisan at maipatupad ng maayos ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang tagapagtanggol ng bayan.