Giants nanliit kontra Astros

PUMITIK si Mauricio Dubon ng tatlong hits kabilang ang RBI double sa five-run seventh inning at tinakbuhan ng Houston Astros ang San Francisco Giants 7-3 nitong Lunes.

Magkabuhol pa sa 2-2 at may isang out nang lumagutok ang double ni Dubon, naglaro sa Giants mula 2019 hanggang May 2022, mula kay reliever Sean Hjelle.

“I was not treated the right way over there (San Francisco),” bulalas ni Dubon, nagtatalon habang humihiyaw pagtapak sa second base.

Umikot ang batters ng Astros sa inning, 10 ang pumosisyon sa plate at umiskor ng lima laban kina Hjelle at Tristan Beck para pabukahin ang laro.

Sunod na naka-RBI si Alex Bergman bago umiskor sa groundout ni Jose Abreu. Nagdagdag ng run-scoring singles sina Jeremy Pena at Corey Julks. (Vladi Eduarte)