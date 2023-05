Falls at dagat na malapit

Grabe init! Tara at magpalamig para iwas heat stroke! Wala kang ibang maiisip ngayon kundi paano ka mapepreskuhan kahit saglit lang! At isa sa easy options ay ang maligo sa dagat, falls, ilog o swimming pool. Kahit saan pa yan basta may malamig na tubig! Saan kaya masarap mag-swimming?

Daranak Falls

Patok ngayon sa swimming bonding ng pamilya ang Daranak Falls sa Tanay. Sobrang lamig at presko ng tubig na dumadausdos mula sa matataas na bundok. Paborito ko itong pasyalan dahil simple lang ang lugar. Bawal dito ang maarte dahil hindi naman ito resort na may mga ammenities pero tiyak na mag- e-enjoy ang lahat sa luntiang piligid. Palaging maraming tao dito dahil abot kaya lang ang entrance fee at pwede kang magdala ng food para mag-picnic.

Solb ka talaga sa lamig ng tubig, samahan mo pa ng nature trip.Tara na sa isa sa mga sikat na falls sa bansa, ang Daranak Falls.

Sa loob nito ay may nakahanda ng mga cottage na babagay kung gaano kadami ang rerenta. Sa tapat ng mismong cottage ay may mga lamesa, upuan at yung iba naman ay may ihawan pa. Isa ako sa mga nakaranas ng ganda ng Daranak Falls kasama ang ilang kaibigan.

Mula Cainta halos dalawang oras sa byahe. Masasabi kong sulit ang pagod namin, dahil pagdating pa lamang namin sa mismong lugar ay masaya na sa pakiramdam.

Isa sa adventure sa Daranak Falls ay yung tatalon ka sa mataas na bato at ang babagsakan mo ay 25ft na lalim ng tubig. Siguraduhin lang na marunong kang lumangoy para iwas disgrasya. Matatakot ka sa una pero pag nagawa mo na, iba yung feeling na nakakalakas ng confidence level. Pwede kang mag-rent ng salbabida para makapunta sa malalalim na part at makakalapit ka mismo sa falls.

Ligtas sa lugar na ito dahil maraming lifeguard ang nagbabantay. bawal ang uminom ng alak at mag-ingay ng malakas. Masaya ang experience ko sa Daranak Falls. Ito na ang right timing para mag-relax at masubukan ang kakaibang aktibidad ngayong summer. Tip lang na iwasang pumunta dito kapag tag- ulan dahil may panahon na bigla ang pagragasa ng tubig mula sa bundok na maaring mauwi sa peligro.

Batlag Falls

Sa itaas na bahagi ng lugar ang isa pang falls, ang Batlag Falls na may kakaibang appeal dahil isa ito sa pinakamaganda, malinis at may malinaw na tubig. Napakasuwerte natin na magkaroon ng ganitong kagandang tanawin na hindi naman kalayuan sa Metro Manila.. Nakakabilib at tunay na mayaman ang Tanay,Rizal sa biyaya ng kalikasan.

Momarco Forest Coves and Hotel

Malapit lang sa Daranak at Batlag Falls ang Momarco. Isang hotel/resortna binigyan ng 3-star rating na Department of Tourism. Metikolosong idinisenyo hango sa natural beauty ng Sierra Madre mountains. May maganda, malinis at tahimik na paligid na safe sa buong pamilya. Pagpasok mo pa lang papuntang resort mula sa main road ay mamangha ka na sa serenity ng place dahil literal na nasa gitna ng kagubatan.

Memorable ang last stay natin dahil super enjoy ang buong pamilya sa malawak na swimming pool at man-made falls. Pwede mong ikutin ang place na hitik ng mga halaman at matataas na puno. Tanda ko na nanghingi pa kami ng halaman noong uso pa ang plantito at plantita. Nature resort na Instagramable ang buong paligid. Sulit ang entrance namin na P700 dahil may kasama na ito meal.

Address: Sitio Bathala, Bgy. Plaza Aldea, Tanay, Rizal

Nest of Love by KJM resort

Favorite spot namin ang dagat ng Real, Quezon. Una dahil halos 3 oras lang ang biyahe mula sa amin sa Cainta habang 3-4 hrs naman kapag galing ka sa Maynila. At kahit may kalayuan, sulit at maaliw ka sa ganda ng daan at kaliwat kanan ang mga bundok na parang abot kamay lang.

Bentahe ng lugar ay walang mahal na toll fee at traffic kaya hayahay ang biyahe. Dagat na malapit ang tawag namin sa Real, Quezon. Lagi naming binabalikan para magtampisaw ang Nest of Love by KJM Resort. Hanapin lang sila sa Waze at Googlemap. P50 lang ang entrance fee kaya san ka pa? Maganda ang lugar dahil nasa beachfront, pino ang buhangin at hindi mabato na gaya ng ibang resort at higit sa lahat, mababait at maasikaso ang mga staff. May lodging room and open cottages na pwedeng rentahan. May malinis na shower room at restroom. Pwedeng magluto at magpaluto ng fresh seafoods kaya wala nang hadlang sa masayang family summer getaway.

Address: Centro 2, Capalong, Real,Quezon.

Lezgoww at mag-beachcation sa REAL, QUEZON! Sea yah!