Dribolan sa Dupax

HELLO mga ka-Sarado, ka-Depensa at ka-Abante.

Super lagare ang mga ka-Legends natin mula Minalabac, CamSur.

Nito namang nakaraang Sabado ay sa lugar ng Dupax, Nueva Vizcaya kami dumayo.

Ito ay sa paanyaya ni “El Granada” Gary David.

Sinamahan namin nina Alvin Patrimonio, pagkatapos ng mahabang pahinga dahil sa kanyang bone spurs, sina Allan Caidic, Marlou Aquino, Willie Miller, Eddia Laure at inyong lingkod Jerry Codinera.

Sinalubong kami ng napakasipag na mayor ng Dupax na si Neil Magaway at Vice Mayor Ruben Basconcillo.

Kami ay nag-stay sa Casa de Español.

First time din natunton ng PBA Legends ang Dupax kaya excited lahat manood ng laro.. Noong naglaro na ang Legends kontra mga kapulisan ng Dupax, todo enjoy ang fans at LGU sa pag-cheer sa respective na idolo nila.

As usual pagkatapos ng laro, walang patid na selfiehan at groupiehan ang nangyari. Nakapaglaro din sina Yorme Neil at Vice Mayor Ruben.

***

Itong nakaraang Linggo, umakyat kami at ang grupo ng Discovery sa Mt. Apo sa Davao del Sur side.

Excited lahat dahil first timer kaming lahat na makita ang Mt. Apo. Kaya babalitaan namin kayo pagbalik ko next week.

Ingat mga kababayan dahil uso na naman ang mga virus.