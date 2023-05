Dahil kay Direk Adolf: Rivalry nina Vi, Nora mabubuhay

Sobrang excited ang mga Vilmanians na tawag sa fans ni Vilma Santos, dahil sunod-sunod ang mga proyekto niya ngayon.

Natapos na ng Star for All Seasons ang shooting sa Tokyo, Japan ng reunion movie nila ni Christopher de Leon, ang ‘When I Met You in Tokyo’, at ngayon naman ay mukhang si Carlo Aquino ang makakasama niya sa kanyang susunod na proyekto.

Sa pictures na ibinahagi ng veteran award-winning actress sa kanyang Instagram, naniniwala ang kanyang followers na may paramdam si Ate Vi na may reunion movie sila ni Carlo.

Kasama rin nila sa isa sa pictures na pinost ni Ate Vi si Direk Adolf Alix, Jr. at malamang na ito ang mamamahala sa muling pagsasama ng aktres at ni Carlo.

Sabi ng dating public servant, “Meeting with Carlo Aquino @jose_liwanag and Direk Adolf Alix @aalixjr. Galing!”

Bagamat, wala pang detalyeng ibinahagi sa post, kinumpirma na ni Direk Adolf ang posibleng project nilang tatlo sa kanyang tweet.

“Claiming it! Soon!” post ni Direk Adolf kalakip ang larawan nina Vilma at Carlo, pati ang picture nilang tatlo.

Bale 1998 nang magsama sa pelikulang ‘Bata Bata Paano Ka Ginawa?’ si Ate Vi at ang noon ay child star pa lang na si Carlo.

Ikinatuwa naman ng netizens ang posibleng reunion project nina Ate Vi at Carlo at umaasam sila na matuloy ang pelikula dahil siguradong big hit ‘yon.

Sa kabilang banda, mabubuhay uli ang rivalry nina Vilma at Nora Aunor.

Tapos nang idirehe ni Direk Adolf si Ate Guy sa pelikulang ‘Pieta’ na pinagbibidahan nina Quezon City 5th District Councilor Alfred Vargas, Jacklyn Jose, at Gina Alajar.

Siguradong aabangan at pagkukumparahin ng kani-kanilang fans ang performance nina Ate Vi at Ate Guy gaya noong kabataan nila lalo na at iisa ang kanilang direktor.

Pero ‘yun ay kung matutuloy nga ang proyekto nina Ate Vi at Direk Adolf, huh! (Rey Pumaloy)