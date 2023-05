Consolacion pinataob Datu Omendig sa PSL

IBINUHOS ng Consolacion ang buong lakas upang biguin ang Datu Omendig, 106-61, Lunes sa pagbubukas ng Pilipinas Super League Under-18 tournament sa Cebu City Sports Institute.

Kumana ang Far Eastern University-Diliman standout na si Kirby Mongcopa ng double-double na 21 puntos at 12 rebounds, kasama ang pitong assists para sa Sarok Weavers, habang si Jeric Daa ay may 18 puntos at tatlong rebounds.

Sina EJ Herbito (13), Jerome Arboiz (13), Lawrence Cacanog (12) at Yzah Duga duga (12) ay gumawa rin ng kanilang bahagi sa 45 puntos na panalo ng Consolacion sa Datu Omendig.

Nakuha ng Sarok Weavers ang 54-32 spread sa unang kalahati ng bakbakan na umakyat sa 82-44 patungo sa huling yugto.

Hindi nakakuha ang Consolacion ng pagbabantang pagbalikwas ng Datu Omendig at naunat pa ang agwat sa 98-51 sa pang-apat na yugto.

Nanguna si Cyrille Bacalso sa Datu Omendig na may 18 pubtos at walong boards, habang si Aarhon Pasaol ay nakakuha ng 10 marka. (Lito Oredo)