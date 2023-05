Cher hiwalay na kay AE?

Malakas ang tsikang hiwalay na si Cher sa kanyang 36-year old boyfriend na si Alexander ‘AE’ Edwards.

Ayon sa report ng TMZ, ilang linggo na raw na hindi nakikitang kasama ng 76-year old legendary singer ang music executive boyfriend.

Maraming kaibigan ni Cher ang nanghihinayang sa relasyon nila ni AE dahil nakita nilang masayang-masaya ang singer. Noong December 2022, niregaluhan ni AE si Cher ng isang diamond ring, pero hindi naman daw engagement ring ‘yon.

Sa Twitter, pinost ni Cher ang niregalong singsing sa kanya with the caption, “THERE R NO WORDS, ALEXANDER, A.E.”

November 2022 noong unang nakita si Cher kasama si AE sa Craig’s restaurant sa West Hollywood. Sa isang interview with Extra, sinabi niya na masaya siya with AE at ang pagiging masaya ang nagpapabata sa kanya.

Simula noon ay palaging nakikita na si AE sa kanyang mansion sa Malibu kasama ang kaibigan nitong rapper na si Tyga.

Inaabangan kung dadalo ba si Cher sa Met Gala 2023. Kung dumating siya kasama si AE sa red carpet, maitatanggi nila ang balitang hiwalay na sila. (Ruel Mendoza)