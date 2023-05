BI binantaan mga illegal recruiter sa TikTok

Nagbabala ang Bureau of Immigration (BI) na mahaharap sa hanggang 40 taong pagkabilanggo ang sinuman na nagre-recruit ng mga Filipino sa pamamagitan ng social media platform na TikTok para magtrabaho sa ibang bansa gamit ang tourist visa.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, mino-monitor na ng Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) ang mga kawatan sa social media at sinisiguro niyang matutunton at madarakip kalaunan ang mga ito.

“The IACAT is very active in arresting and prosecuting recruiters, so your days are numbered,” banta pa ni Tansingo.

Dismayado ang BI chief sa ulat na duma­rami ang mga illegal recruiter at wala pang takot na lumalantad sa social media para mang­hikayat ng kanilang bibiktimahin.

Aniya pa, maraming Pilipino ang napapahamak sa ibang bansa dahil sa mga illegal recruiter na nanghuhuthot ng pera ng kanilang mga biktima.

“These videos spread misinformation that might cause aspiring workers to be illegally recruited or trafficked. Tiktok videos without proper context may cause confusion to the public. Apart from being part of the IACAT, it is the role of the BI to ensure that departing Filipinos are properly documented, based on their actual purpose of travel,” dagdag nito.

Ang IACAT ay isang consortium ng iba’t ibang ahensya ng gob­yerno na inatasang labanan ang trafficking at illegal recruitment kung saan bahagi ang BI bilang last line ng depensa nito. (Mina Navarro)