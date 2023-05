Bella Belen ayaw pahiritin Adamson Lady Falcons

Mga laro Miyerkoles:

(Araneta Coliseum)

1:00pm — (1) DLSU** vs (4) UST

3:00pm — (2) NU** vs (3) Adamson

(** may twice-to-beat advantage)

IBUBUHOS lahat ni reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen upang maibalik sa finals ang defending champs National University (NU) Lady Bulldogs.

Pamumunuan muli ni Belen ang NU pagharap kontra delikadong Adamson University (AdU) Lady Falcons sa pagsisimula ng Final Four, Miyerkoles, sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Smart Araneta Coliseum.

Tangan ang twice-to-beat bonus, pakay nang idispatsa agad nina Belen at ng Lady Bulldogs ang Lady Falcons sa kanilang 3pm encounter.

Binitbit ng 20-anyos na last season Best Outside Hitter ang koponan nang maiselyo ang bentahe sa semifinals laban sa Ateneo Blue Eagles sa pagratsada ng game-high 26 points.

“Masaya kami na nakuha na namin iyung twice-to-beat, pero kailangang pag-aralan muna namin iyung mga nangyari against Ateneo,” pahayag ni Belen matapos ang come-from-behind fifth setter na panalo 21-25, 28-30, 25-14, 25-13, 15-13 nitong Sabado.

“Siguro dapat mas maayos pa iyung laro namin sa simula pa lang.”

Yuko ang NU sa Adamson sa first round, 25-22, 25-19, 25-27, 22-25, 15-10 noong Marso 1, habang nanumbalik ang bagsik sa second round nang walisin ang Lady Falcons 26-24, 25-16, 25-22 nitong Abril 12.

Tiyak na aasahan rin ng NU sina Alyssa Solomon, Erin Pangilinan, Vange Alinsug, Princess Robles, Sheena Toring, Jen Nierva at Cams Camila.

Panigurado namang lalaban para sa Adamson upang pahabain ang serye sa do-or-die sa Sabado sina Louie Romero, rookie Trisha Tubu, Kate Santiago, Lorence Toring, Rizza Cruz, Aprylle Tagsip, Karen Verdeflor at Lucille Almonte. (Gerard Arce)