Bata, aliw na naligo sa kanal! 

Aliw na aliw ang mga netizen sa isang paslit na tila hindi na napigilan ang sarili at ginawang swimming pool ang putikan at nagtampisaw. Imbes din kagalitan ng ay wala nang nagawa ang mga nakakita sa bata kundi matawa na lang.

Kahit nga raw kasi madumi ay super cute na cute pa rin ang bata na si Baby Matthew matapos maligo sa kanal habang malayo sa kanilang bahay at hindi napansin ng kanyang nanay.

Imbes kasi sa palanggana or sa timba naglangoy ang paslit, sa kanal ito pumunta! Kaya naman pati puting damit na suot ay naging itim!

Sa video na inupload ni Applepen, makikita na tinanong pa ng mga tao sa paligid ng bata kung saan ito naligo dahil putikan ito at may hawak hawak pang biscuit. Tila nagtataka pa ang bata at kinakabahan nang tanungin kung bakit naligo ito sa kanal!

“Kay kinsa maning anak! Naligo kanal,” caption ni Applepen na ina ni Baby Matthew sa kaniyang Tiktok video.

Ang mga netizen, kung hindi cute na cute kay baby ay awang-awa naman sa kalagayan nitong tila nasubsob sa putikan!

“Kawawa naman yan giniginaw na siya mamaya ubuhin yan,” komento naman ni Gelai.

“Rinse him well so nuch bacteria will make him sick,” dagdag pa ni Crimsona.

Sa ikalawang video naman, makikita na hinatid na si baby ng mga taong nakakita sa kanya sa bahay nila at safe naman itong nakauwi.

Umani ng 5 million views ang video at libo-libong reaksyon mula sa mga netizens. (MJ Osinsao)