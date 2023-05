Aral sa likas mula sa Sudan

Maraming Pinoy na lumikas mula sa Sudan mga tropapips ang nabanas nang wala silang inabutang kinatawan ng embahada ng Pilipinas sa border ng Egypt matapos ang tatlong araw nilang paglalakbay sakay ng bus.

Nangyari ‘yan sa unang batch ng mga Pinoy [mahigit 50] na sinabing tinulungan ng pamahalaan natin na makaalis ng Khartoum, Sudan, na sentro ng bakbakan ng militar doon at paramilitary, na dating BFF sa kudeta pero ngayon sila naman ang nag-aagawan ng kapangyarihan sa bansa nila.

Hindi natin masisisi kung maghimutok ang mga kababayan natin nang wala silang nakitang sumalong sa kanilang sa border. Mantakin niyo nga naman, kailangan mong iwan ang lahat doon kaysa mapatay ka sa bakbakan, at pagkatapos mong makaalis eh wala ang ipinangakong sasalubong sa iyo.

At matapos silang maghintay na mailikas, napagod sa malayong biyahe, gutom, at stress sa pag-iisip kung ano ang magiging kapalaran nila, pagdating nila sa border ng Egypt, nganga sila nang magdamag.

Ang resulta, napilitan ang mga kababayan natin na tinatawag pa man din na mga “bagong bayani” na matulog na lang sa gilid ng kalsada na parang mga palaboy. Ang sabi sa mga lumabas na ulat, hindi na sila nakakain at halos wala nang mainom na tubig.

Paano pa kaya ang ibang Pinoy na napilitan nang dumiskarte sa sarili nila at umarkila na ng sarili nilang masasakyan para makaalis ng Sudan o kahit sa Khartoum man lang na matindi ang bakbakan?

Hindi na kasi mahintay ng iba sinasabing tulong ng gobyerno dahil nais nilang samantalahin ang ipinatutupad na ceasefire na naglalabang grupo para makabiyahe habang kakaunti lang ang bakbakan.

Mauunawaan naman siguro ng mga lumikas na Pinoy na mahirap ang sitwasyon pero hindi sana sila pinapaasa. Nang umalis kasi sila ng Sudan, sinabihan sila na may maghihintay sa kanila na taga-embahada ng Pilipinas sa border na tutulong at mag-aasikaso sa kanila.

Bukod siyempre sa mga kailangang dokumento, matapos ang mahabang biyahe at takot, natural na aasa ang mga Pinoy na kahit papaano eh may pagkain at maayos na inumin silang madadatnan sa border. At kung wala namang tutuluyan, baka kahit kumot man lang eh may naiabot sa kanila para mailatag sa daan. Eh kaso, wala rin.

Ang sabi, nasangkot daw sa aksidente ang sinasakyan ng Philippine Ambassador to Egypt na si Ezzedin Tago, na siya sanang sasalubong sa mga Pinoy sa border. Pero dahil sa aksidente, bumalik daw ito sa Cairo kahit hindi naman daw nasaktan at maayos ang lagay.

Sayang naman ang pagkakataon ni Amb. Tago na maipakita sana ang pagiging superhero niya sa mga lumilikas na Pinoy sa Sudan. Mas maganda sana ang kuwento kung tumuloy pa rin siya sa border kahit naaksidente, kaysa naman sa bumalik siya sa Cairo at naiwang nganga ang kaniyang mga kababayan sa border.

Wala ba silang team na puwedeng inutusan na tumuloy sa border at bumili ng “happy meal” man lang kahit walang toy na puwedeng ipakain sa mahigit 50 pax na bakwit na pagod at gutom sa pagtakas sa gulo?

Sa nangyari sa unang grupo ng mga lumikas na Pinoy na sankaterba ang daing, sana naman eh may natutunan na lesson ang mga kinatawan natin na nag-aasikaso sa mga Pinoy doon dahil marami pa ang kailangang ilikas.

Tiyak na mauunawaan ng mga Pinoy na hindi madali kung sakaling maging mabagal ang pagproseso sa mga dokumento nila, pero dapat sabihin sa kanila ang totoo at hindi dapat mawalan ng kinatawan ng embahada ng bansa na haharap, sasalubong at tutulong sa kanila. Hindi lang sa Sudan, kundi maging sa iba pang pagkakataon. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”