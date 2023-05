6 oras na airspace shutdown tinakda sa Mayo 17

Magpapatupad ng airspace shutdown ang Pilipinas sa Mayo 17 upang bigyang-daan ang maintenance activities sa air traffic management system upang hindi na maulit ang shutdown sa paliparan noong New Year’s Day.

Sa isang press briefing nitong Martes, sinabi ni Manila International Airport Authority (MIAA) Gene­r­al Manager Cesar Chiong na walang makakalipad sa airspace ng buong Pilipinas dahil sa “major activity.”

“For May 17, it’s the entire Philippine airspace that will be shutdown because of the scheduled maintenance or replacement of the UPS of the CNS/ATM or ‘yong air traffic management center natin,” paliwanag naman ni MIAA Senior Assistant General Manager Bryan Co.

Anim na oras ang shutdown mula alas-12:00 nang hatinggabi hanggang alas-6:00 nang umaga sa Mayo 17.