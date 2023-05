5 CPP-NPA supporter sumurender

Limang supporter ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Font (CPP-NPA-NDF) ang sumurender at sumumpa ng Oath of Allegiance sa gobyerno sa Fort Bonifacio Police Station sa Taguig City noong Labor Day.

Ayon kay Southern Police District (SPD) Director PBGen. Kirby John Brion, tatlong babae at dalawang lalaki ang mga ito na pawang mga empleyado ng isang kilalang pribadong ospital at mga miyembro ng Alliance of Filipino Workers (AFW).

Dati nilang misyon ang mag-udyok at pasiklabin ang kalooban ng publiko laban sa gob­yerno.

Inamin ng mga ito na dati rin silang aktibo sa pangangalap ng mga bagong miyembro at nakikilahok sa mga kilos-protesta na inorganisa ng mga komunista.

Sinabi ng SPD chief na kusang loob na sumuko sa pamahalaan ang mga ito matapos mabuksan ang kanilang isip na wala silang makakamit na katahimikan sa piling­ ng mga terorista. (Betchai Julian)