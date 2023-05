Pinoy scientist sumungkit 2 award sa Africa

Dahil sa kanyang husay sa larangan ng pananaliksik, humakot ng dalawang award ang Filipino scientist na si Professor Rodrigo Jamisola sa idinaos na National Research Excellence Awards 2023 sa Botswana, Southern Africa.

Ito ay ang ‘Most Impactful Research Award’ at ‘Information and Communication Technology Category Award’ na bunga ng kanyang kontribusyon sa drone project ng Botswana Defence Force at Botswana International University of Science and Technology.

Bukod dito, nagsilbi rin si Jamisola bilang mentor ng mga Masters of Engineering students sa unibersidad para sa simulation, machine learning, robotics, at technopreneurship laboratory ng mga ito.

Si Professor Jamisola ay nagtapos ng BS Mechanical Engineering sa University of the Philippines Diliman, Masters of Engineering sa National University of Singapore, at Ph.D. sa Colorado State University.

Talaga namang sasaluduhan mo ang galing ng Pinoy scientist na ito! (Moises Caleon)