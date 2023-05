Jamesray Ajido nilangoy 4 gintong medalya

HINUGUTAN ng lakas ng Team Ilustre East Aquatic ang National junior record holder sa boys 13-under na si Jamesray Ajido upang sungkitin ang overall championship sa Congress of Philippine Aquatics, Inc. (COPA) Golden Goggle 3rd at 4th leg na ginanap sa Teofilo Yldefonso swimming pool sa loob ng Rizal Memorial Sports Compex (RMSC) sa Malate, Manila.

Sinilo ni Ajido ang apat na gintong medalya para idagdag sa kabuuang 30 gold medals na inuwi ng Team Ilustre.

Nasa 17 gintong medalya ang nasikwat ng Team Illustre sa BiFin event, tatlo ay galing kay Ajido.

Nakapagrehistro ng 4,682 points sa tournament ang Team Illustre sa event na suportado ng Speedo, Philippine Sports Commission (PSC) at MILO.

Inungusan ng 14-anyos na si Ajido ang kanyang mga kalaban sa BiFin 100 freestyle sa naitalang 52.27 segundo gayundin sa 200free (1:56.15) at 50free (22.80).

Nasikwat naman ng Grade 7 student mula sa Montessori Integrated School-Antipolo ang kanyang ikaapat na gintong medalya sa classic (regular) swimming event sa boys 100m backstroke sa oras na 1:02.47.

“Yung purpose namin to include BiFin events is to expose the discipline sa ating mga batang swimmer at sa kanilang mga magulang. Hindi naman kami nagkamali dahil marami ang sumali and actually mas mabilis ang time nila rather than sa classic swimming,” saad ni tournament director Chito Rivera. (Elech Dawa)