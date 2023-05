Vincent Astrolabio ireresbak mga kababayan vs Australyano

IPAGHIHIGANTI ni first-time Filipino world challenger Vincent “Asero” Astrolabio ang mga Filipino boxer na pinataob ni Australian slugger Jason “Mayhem” Moloney para sa bakanteng World Boxing Organization (WBO) bantamweight 12-round title bout sa Mayo 13 sa Stockton Arena sa Stockton, California.

Puspusan pa rin ang pagsasanay ng 25-anyos na tubong General Santos City na si Astrolabio (18-3, 13KOs) para sa pagsabak sa world title na binakante ni dating undisputed at undefeated Japanese powerhouse Naoua “Monster” Inoue.

Impresibo ang training camp ni Astrolabio sa ilalim nina strength and conditioning coach Memo Heredia at head trainer Nonoy Neri.

“Astrolabio is coming off a tremendous training camp. He is in unbelievable shape thanks to Memo,” pahayag ni MP Promotions President Sean Gibbons.

Nakasabayan sa ensayo ni Astrolabio sina dating IBF super-flyweight champion Jerwin “Pretty Boy” Ancajas at world challenger Jonas “Zorro” Sultan.

Nais ng kampo ni Astrolabio na maipaghiganti ang mga Pilipinong boksingero na tinalo ni Moloney na sina Lolito Sonsona, Marco Demecillo, Jeffrey Francisco, Virden Rivera, Marquil Salvana, Danilo Gabisay, Alvin Bais at dating World title challenger Aston Palicte.

“He has underrated power and it is going to be payback to Moloney after he defeated all those Filipinos over the years,” wika ni Gibbons. (Gerard Arce)