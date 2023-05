Sobrang tatag ng pagsasama: Aga super sweet pa rin kay Charlene

Birthday ni Charlene Gonzalez nitong May 1, at 49 years old na siya, ha! How time flies, dahil una nga siyang minahal ng publiko noong sumali siya sa Binibining Pilipinas 1994, at naging representative din ng Pilipinas that year sa Miss Universe, na sa bansa nga ginawa, at si Miss India, Sushmita Sen ang nagwagi.

Siyempre, hindi nakalimot si Aga Muhlach na pasalamatan, batiin ang pinakamamahal niyang asawa.

“Our Queen. Our Anchor. Happy birthday my love. We love you! I love you very much. Cheers to more ocean adventures with you!” sabi ni Aga.

Sa Instagram story ni Charlene ay makikita sila ni Aga na nasa dagat, sakay ng yate. At siyempre, sangkatutak na video mula sa pagiging beauty queen niya ang mapapanood sa kanyang IG.

Isa nga sina Aga at Charlene sa mga mag-asawa sa showbiz na sobrang tatag ng pagsasama.

Ang bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)