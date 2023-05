Sikat na player ibinilad sa araw

NAKAKAWALANG respeto ang mga namahala sa isang aktibidad na magpapasimula sa gagawing malaking torneo sa bansa bunga ng kawalang koordinasyon sa kanilang event.

Unang pagkakataon ng BLINDSIDE na makita na ang isang kilalang personahe ay ininterbyu sa gitna ng mainit na kalsada.

Hindi man lamang naglagay kahit isang mababang silya at maliit na lamesa sa itinakdang lugar ng interview para makaupo ang kawawang personalidad na nararapat naman bigyan ng pagkilala dahil sa kanyang naabot na estado at pagbibigay dangal sa bansa.

Hindi lamang basta-basta isang player ang panauhin kundi maraming beses nagsilbi sa bansa na basta na lamang ipina-interview sa mga media na nakatayo sa gitna ng mainit na kalsada na katabi ang mga pinaglagyan ng mga abubot at display ng iba’t ibang produkto.

Bukod sa maingay na sound system na gamit ng mga umaawit, hindi din magkaintidihan sa question and answer sa pagitan ng kilalang player at mga media dahil maraming fans nito ang tumitili at sumisigaw sa kanya habang ang iba ay nagpipilit na makalusot sa mga bouncer para makakuha ng autograph.

Hindi din lamang nila ibinilad ang mahusay na player sa init kundi pati na ang mga media na matagal na pinaghintay ng matagal sa isang elevated area na hindi man lamang nilagyan ng tabing o tent para hindi masunog sa init ng araw.

Hindi man lamang naisip ng mga nag-organisa ang magbigay ng kahit isang piraso ng mineral water upang maiwas sa heat stroke o dehydration ang mga inimbitahang manunulat.

Ganito ba dapat ang gagawin sa ipinagmamalaki ng isang asosasyon sa sports na magho-host ang Pilipinas ng isa sa pinakamalaking torneo sa mundo? (Lito Oredo)