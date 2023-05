Sibakan, balasahan sa PNP nakaumang

Nakaumang na ang unang sibakan at balasahan sa hanay ng Philippine National Police (PNP) mahigit isang linggo matapos italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si General Benamin Acorda Jr., bilang bagong hepe ng pambansang pulisya.

Ayon kay PNP Public Information Office (PIO) chief Police Col. Red Maranan, gagawing batayan ni Acorda ang accomplishment ng mga opisyal para sa reshuffle.

Sa kasalukuyan ay nirerebyu na aniya ang nagawa ng mga ito sa kanilang mga hurisdiksyon, kabilang dito ang mga kapalpakan­ sa kanilang liderato.

“He wants to see first the performance of field commanders. He said he’s going to look at the numbers,” dagdag nito.

Sisilipin aniya ni Acorda ang mga accomplishment ng mga regional directors para maging batayan kung papalitan o mamamalagi sila sa kanilang posisyon.

Matatandaan na hindi pa man nag-iinit ang puwet ni dating PNP chief General Rodolfo Azurin Jr. nang maupo ito noong Agosto ng nakaraang taon ay agad na nitong binalasa ang nasa 88 heneral at colonel.

Siniguro naman ni Maranan na hindi ito gagayahin ni Acorda.

Giit nito, ikukumpas ni Acorda ang malalaking balasahan dahil sa pagreretiro ng mga opisyal.

“We need to fill up the vacancies that will be caused by these retirements. Many third-level officers are retiring this year and because of that, we cannot avoid minor reassignments. The PNP leadership wants to make sure that officers who will be promoted are cleared from involvement in illegal activities, particularly drugs,” dagdag ni Maranan. (Edwin Balasa)