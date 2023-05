Robin biyaheng Israel para sa medical marijuana conference

Tumulak patungong Israel si Senador Robin Padilla para lumahok sa mga conference tungkol sa “compassionate use” ng medical cannabis (marijuana) – at kung paano ma-apply sa Pilipinas ang mga ginagawa sa Israel.

Bahagi ng iskedyul ni Padilla, na naghain noong 2022 ng Senate Bill 230 para gawing legal ang medical use ng cannabis, ang presentations sa cannabis medicalization sa Israel, at pati ang quality, rules at standardization nito.

Dadalo rin si Padilla sa mga seminar tungkol sa agricultural technologies at development sa medical cannabis, at pati na rin ang research and development dito.

Ipinunto noong nakaraang taon ni Padilla na maraming Pilipino – kabilang ang mga bata – ang nagtitiis sa epekto ng mga kondisyong medikal tulad ng seizure disorder at epilepsy na maaaring tugunan ng medical cannabis. (Dindo Matining)