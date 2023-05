Ricky Rivero naospital, mga kaibigan kinakabahan

Nag-alala ang mga kaibigan ni Ricky Rivero (aktor-direktor) sa Facebook post niya na kung saan ay nasa hospital bed siya.

Pero bago ‘yon, nag-status muna siya sa FB na, “Umiikot mundo ko. Ambulance please.”

May mga post din siya na, “Next week I turn 51. Wala lang. malungkot ako.”

At may chika rin siya na, “Maraming sana naging ganito. Sana naging ganun. I tried to be a good man pero useless lang din.”

May mga mensahe rin siya sa FB na, “Not feeling well. Lord please heal me.”

“Anxiety attack. Hirap pag sabay-sabay ang iniisip.”

Habang sinusulat ito, burado na sa FB niya ang mga photo na nasa hospital siya. Pero, mababasa rin ang mga mensahe ng mga nagmamahal sa kanya, na kinukumusta siya.

May mga kaibigan din siya na humihiling ng dasal para sa kanyang tuluyang paggaling.

Si Ricky ay uncle ni Andre Sison, na sabi nga niya kamakailan, “Seeing my brother crying and so heartbroken because he lost his son breaks my heart into a thousand pieces.” (Dondon Sermino)