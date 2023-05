Pusa nagpakitang gilas sa paglangoy

Viral ngayon sa TikTok ang pusa ng fur parent na ito na tila walang katakot-takot mabasa ng tubig. Ibinahagi ito ng user na si Cute Animals (@life68100) sa kanilang account kalakip ang tanong na caption nito na, “Can your cat swim?”

Mapapanood sa video ang isang itim na pusa na maning-mani ang pagtawid sa tubig na dapat nilang daanan kasama ng kanyang amo. Mapapansin ang walang pagdadalawang-isip na paglangoy nito na animo’y sanay na sanay.

Nakatanggap ang naturang video ng dagsang views at good vibes na komento.

“That Cat was a Human professional Swimmer in her previous Life before reincarnated into a Cat,” sey ni @indiana6967

Hindi naman maka-relate ang owner na si @nick420, sabi niya, “I got a black cat too, he would refuse.”

“I raised my kitty from 3 weeks old and bathed him a lot when he was little. now he absolutely loves water,” pagbabahagi naman ni @daggdave.

“Woow first time I see a Cat swim! what a great swimmer,” compliment pa ni @redindian.

Ganito rin ba ang alaga ninyong pusa? (Moises Caleon)