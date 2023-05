Pumalag, nagpapa-block: Geneva ginagamit sa pang-i-scam

Kung ang iba ay nag-iimbita pa ng ‘add friend’, ‘likes’, ‘follow’, ang singer-actress na si Geneva Cruz ay iba ang drama. Pinapa-block niya ang sarili sa netizens.

Naalarma kasi si Geneva nang malaman niyang ginagamit ang pangalan niya sa Telegram app ng isang scammer at pinadadalhan ng mensahe ang mga kakilala, kapatid at kaibigan niya.

Idinaan ni Geneva sa kanyang Instagram ang panawagan sa lahat.

“Guys, the person pretending as me on Telegram is messaging everyone, even my sisters. Please block me now. I don’t know how to stop them.”

Ayon pa kay Geneva kumalas na siya sa ilang mobile apps.

“I have no more Telegram, Viber, or WhatsApp. To my friends, please block me on those three.”

Maging si Kuya Kim o Kim Atienza ay muntik nang mapaniwala na si Geneva ang nagpapadala ng mga mensahe rito.

Sabi ni GMA-7 informative news anchor, “Naku akala ko ikaw!”

Isa lang si Geneva sa maraming biktima celebrities ng posers at scammers na ang layunin ay makabudol sa followers, fans ng mga ito.

Nakakaloka! (Rey Pumaloy)