Poy Erram dehins didribol sa SEAG

TULUYANG lumiit ang frontcourt ng Gilas Pilipinas matapos na tuluyang bumitiw si John Paul “Poy” Erram.

Ilang araw na lamang bago magbukas ang 32nd Southeast Asian Games ay muling dumanas ng hagupit ang Gilas Pilipinas men’s basketball team matapos muling mabawasan ng big man sa pagkawala ng sentro ng TNT na si Erram kasunod ng pag-atras ni Japeth Aguilar.

Sinabi nina coach Chot Reyes at Tim Cone na ekis na ang 6-foot-9 na si Aguilar at 6-foot-8 na si Erram na lubhang nagpababa sa tsansa ng Pilipinas na makabawi sa inaasam nitong gintong medalya sa regional na torneo.

Si Aguilar, ayon kay Cone, ay hindi pa ganap na nakaka-recover mula sa MCL injury na nagpatigil sa kanya para sa paglalaro sa mayorya ng PBA Governors Cup.

“He’s not ready to go yet,” sabi ni Cone patungkol sa kanyang Barangay Ginebra big man.

“His target is to get ready for the World Cup. So he’s not going to be available for the SEA Games,” sabi pa ni Cone.

Nagtamo si Aguilar ng injury sa MCL sa eliminations ng season-ending meet, naglaro siya ng kaunting minuto sa finals laban sa TNT kung saan halatang wala pa rin ang kanyang timing.

Samantala, hindi pa rin 100 porsiyentong ganap na nakarekober ang big man mula Ateneo na si Erram kung saan gumanap ito ng mahalagang papel sa finals para sa Tropang Giga sa pagtanggal sa Kings sa titulo.

“Si Erram ay hindi 100 percent, malayo siya sa 100 percent,” sabi ng Gilas coach. “Kung laruin natin siya, ilalantad natin siya sa maraming panganib.”

Si Erram ay sumailalim sa knee procedure noong Pebrero na naging dahilan upang hindi siya makasama sa buong elimination round para sa TNT.

Ang kawalan ng dalawa ay nag-iwan kina Christian Standhardinger, Brandon Ganuelas-Rosser at mga kabataang sina Mason Amos at magkapatid na Ben at Michael Philips bilang inside threat ng koponan.

Aalis ang Gilas patungong Cambodia sa Mayo 6 na may layuning mabawi ang gintong nawala sa Indonesia sa Vietnam edition ng SEA Games noong nakaraang taon. (Lito Oredo)