Pool na parang nasa langit patok sa Mountain Province

Kung bet mo ng kakaibang experience ngayong summer season, ito na ang perfect na destinasyon para sa’yo.

Isa ito sa mga napuntahan ng traveler couple na sina Jean Lorraine Carreon at KM Calucag. Kamakailan lang ay binisita nila ang ‘Iyaman Farm’ na matatagpuan sa Sanguan, Bauko, Mountain Province.

Dito nila nadiskubre ang isang pool na kapag tiningnan mo ay tila para kang nasa langit dahil sa napakataas at napakagandang view mula rito.

Paglalarawan ni Jean sa kanilang experience, ani, “Swak sa budget and ‘yung experience at serenity ng place, no cost at all! Bonus factor pa ang sea of clouds sa umaga.”

Ayon sa may-ari ng naturang farm, ang lugar na ito ay dating vacation place ng kanilang family subalit dahil sa pandemya ay napagdesisyunan nilang gawin itong business at i-offer sa madla.

Makikita sa mga picture na inupload ng couple ang very aesthetic at nature vibes ng naturang lugar na talaga namang swak sa mga nais mag-unwind pansamantala.

Kaya naman ano pang hinihintay mo, dayuhin mo na rin ito! (Moises Caleon)