Pangasinan Chess lalarga sa Mayo 21

PUSPUASAN na ang paghahanda ng mga woodpusher sa ibang parte ng Luzon sa magaganap na 3rd edition Pangasinan Invitational Executive Chess Cup sa Mayo 21 sa SM Dagupan Event Center sa Dagupan City, Pangasinan.

Tampok ang mga taga-Pangasinan at kalapit na probinsya kasama rin ang mga taga-National Capital Region, makikilatis ang kanilang tikas sa Executive FIDE 2200 rapid tournament.

“This is our third edition and so far the biggest Executive tournament in Dagupan City, Pangasinan. We are looking forward to seeing a lot of participants,” ani Atty. Reddy C. Balarbar, club legal adviser.

Nakalaan ang P10,000 sa magkakampeon, P7,000 sa runner-up at P5,000 sa third.

Ang susunod na tatlong chessers ay magbubulsa ng P3,000, P1,500 at P1,000 habang ang seventh hanggang 12th placers ay makakakuha ng P500 bawat isa. (Elech Dawa)