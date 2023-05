Olats sa 2022 eleksiyon ipupuwesto ni PBBM

Aasahan ang mga bagong mukha sa gabinete ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. pagkatapos ng isang taong election ban.

Sa panayam ng media sa pangulo habang sakay ng PR 001 patungong Amerika nitong Linggo, sinabi nitong mara­ming mga magagaling na personalidad na natalo noong 2022 elections ang gustong tumulong kaya titingnan niya kung anong angkop na posis­yon para sa mga ito sa gobyerno.

Wala aniyang magaganap na balasahan bagkus ay palalakasin niya ang gabinete sa tulong ng mga kukuning mga personalidad para tumulong sa gobyerno.

“Marami namang magaling na hindi nanalo sa eleksiyon na gustong tumulong. So we will certainly look into that in different positions. More or less, for the beginning of… the second year of my term, palagay ko mayroong mga ano. Not a shuffle but we will add people to Cabinet, to strengthen the Cabinet,” anang pangulo.

Tumanggi namang pa­ngalanan ng presidente kung sino ang mga idadag­dag sa kanyang gabinete dahil kakausapin muna niya ang mga ito.

“They should not hear it naman from the press. They should hear it from me. Kami muna mag-usap,” dagdag ng pangulo.

Matatapos ngayong Mayo 10, 2023 ang 1 year ban para sa mga talunang kandidato na pumasok sa gobyerno at maraming mga pangalan ang maagang lumulutang na posibleng mabigyan ng puwesto sa gobyerno. (Aileen Taliping)