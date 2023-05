Napatay na bomb courier ng BIFF, rumatrat sa SAF 44

Isa sa mga rumatrat at pumatay sa 44 miyembro ng Special Action Force (SAF) sa Maguindanao noong 2015 ang bomb courier ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) na napaslang ng mga awtoridad nang manlaban ito para isilbi ang kanyang warrant of arrest sa Datu Saudi Ampatuan sa Maguin­danao del Sur noong Huwebes.

Ayon kay Lt. Colonel Michael Glenn Manan­sala, commander ng 6th Infantry Battalion ng Philippine Army, ang napatay na si Bansir Samaon, alyas ‘Malang’ at ‘Bungo’ ay kabilang sa mga teroristang umubos sa 44 miyembro ng SAF na nagtungo sa Barangay Tukanalipao, Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25, 2015 para dakpin ang Malaysian bomb expert na si Zulkifli Bin Hir, alyas Marwan.

“At least justice is achieved for SAF 44 with the death of one of the attackers,” ayon naman kay Brig. Gen. Oriel Pangcog, commander ng 601st Infantry Brigade.

Kinuha na ng mga kaanak ni Samaon ang bangkay nito para ili­bing ayon sa kanilang tradisyon.

Sa ulat, nagtungo ang mga pulis at sundalo sa Barangay Madia para ihain ang warrant of arrest ng suspek pero sa halip na sumuko ay pinaputukan nito ang mga awtoridad, dahilan para gumanti ang mga ito at mapatay siya. (Edwin Balasa)