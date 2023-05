Nadine naging emotional sa kapatid na yumao

Ang daming pumuri sa ginawang vlog content ni Nadine Lustre na guest niya ang kanyang ‘inay’ na si Maricel Soriano.

Habang pareho silang gumagawa ng flower arrangement, tipong nagkukuwentuhan lang ang dalawa, kaya comment ng netizen, “Napaka-unique, walang intros, super raw, no editing, sarap panoorin.”

Sa tsikahan nilang dalawa, nabanggit ni Marya na, “You have to make the most out of it, baka magsisi ka, eh.”

Doon na shinare ni Nadine na, “Ako rin, na-realize ko ‘yan lately, especially sa brother ko nang mawala siya na sana, I spent more time with him at saka sana, nagsabi pa ako ng I love you.”

Sa kabila nito, grateful naman daw si Nadine sa challenges na pinagdaanan niya. Katwiran niya, “Hindi naman ako magiging ganito kung hindi dahil sa mga hirap na naranasan ko.”

At dahil sa mga ganitong collab nina Nadine at Maricel, may clamor ang fans na sana raw ay magkasama naman sila sa isang pelikula.