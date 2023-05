Mylene Paat, Kazakh volley player engaged na

NAPASAGOT na rin ng matamis na “OO” si 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference Most Valuable Player (MVP) Mylene Paat ng Chery Tiggo Crossovers sa kanyang kasintahang Kazakh volleyball player na si Sergey Rezanov.

Inihayag ng 5-foot-11 opposite hitter ang kanyang magandang mensahe sa sariling Instagram account nang ipakitang ‘engaged’ na ito sa 6-foot-4 heavy-spiker na naglalaro sa Alahly Benghazi Sports Club sa Libya.

“We have different countries, different times, different languages, and different colors. The important thing is that we love each other. And knowing that we have the same desire. It’s a YES, my King,” pahayag ni Paat sa kanyang social media post, na agad namang sinagot ni Rezanov, “My queen.”

Inulan naman ng kabi-kabilang pagbati ang magandang balita ni Paat mula sa kanyang mga kasamahan sa volleyball community, national team at iba’t ibang mga kaibigan.

Minsang nagkasama sina Paat at Rezanov bilang mga import sa Nakhon Ratchasima QminC sa 2021-2022 Volleyball Thailand League.

Bago naging professional volleyball player si Paat ay naglaro muna ito sa Adamson University (AdU) Lady Falcons at matagal ring sumabak sa Cignal HD Spikers mula 2016-2020.

Naglaro naman ang Kazakh player sa Ushkyn-Iskra, Rahat Almaty at Burevestnik Almaty.

Nitong nagdaang buwan ay nagdiwang ang tubong Bani, Pangasinan ng kanyang ika-29 kaarawan, kaantabay ang pagbibigay nito ng “1st outreach program” sa kanyang sinilangang bayan sa Barangay Luac sa Bani.

Nabiting makapasok ng Chery Tiggo sa 2023 PVL All-Filipino Conference matapos lumapag ang koponan sa panglimang pwesto sa 4-4 kartada, kahit na nakamit ng national team member ang pinakamaraming puntos bilang Best Scorer noong eliminasyon sa kabuuang 148 puntos.

Napabilang si Paat sa national squad sa darating na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia kasama sina Alyssa Valdez, Julia Melissa Morado-De Guzman, Kyla Llana Atienza, Celine Elaiza Domingo, Jessica Margarett Galanza, Diana Mae Carlos at Michele Theresa Gumabao ng Creamline Cool Smashers; Maria Angelica Cayuna at Glaudine Troncoso ng Cignal, Kathleen Faith Arado at Dell Palomata mula PLDT, Cherry Rose Nunag at Katrina Mae Tolentino ng Choco Mucho na gagabayan naman ni Brazilian Jorge Edson Souza De Brito kasama ang coaches na sina Sherwin Meneses, Cherry Rose Macatangay, trainer Raffy Mosuela, Grace Gomez (strength and conditioning coach) at Ma. Fe Moran (team manager). (Gerard Arce)