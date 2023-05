Mikee, Paul maraming pinagtatalunan

Nakakatuwa naman ang sinabi ni Mikee Quintos na mas gusto raw niya na may pinagtatalunan sila ng boyfriend na si Paul Salas kesa sa nagkakasundo sila.

Pareho raw kasing competitive sa iba’t ibang bagay sina Mikee at Paul, kaya ang pagiging palaban nila ang siyang mas nagpapatibay ng kanilang relasyon.

Kuwento ni Paul, “Kasi ‘yung pagiging competitive naman namin, alam naman namin sa isa’t isa na ikaka-grow ng career namin, so support ako sa kanya, proud ako sa mga pinaggagagawa niya.”

Sagot naman ni Mikee, “‘Yung mga napapagdaanan naming arguments kung sakali mang may hindi kami ma-agree-han sa set, hindi n’yo maiiwasan ‘yon. Going through those small things, doon nagiging better ‘yung real life relationship namin and the way we work din sa set ng ‘The Write One’.”

Habang nagtatagal daw ang relasyon nila, mas marami silang nadidiskubre sa isa’t isa lalo pagdating sa trabaho.

“Ito, marami kaming realization sa isa’t isa na magkaiba rin talaga kami ng way, ng atake sa work namin. Ako ‘yung medyo introvert side na kailangan mag-solo, siya ‘yung medyo extrovert side na kailangan makausap niya lahat ng tao sa set,” sey ni Paul.

Sey ni Mikee, “Doon ako nagkaka-energy, so doon pa lang, ‘yung contrast namin sa kung paano kami magtrabaho. Magkaiba man kami ng energy sa set, we complement one another naman sa ibang bagay.” (Ruel Mendoza)