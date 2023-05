Miguel, Ysabel nag-volt in laban sa mga pirata

Bilang bahagi ng anti-piracy campaign ng GMA Network, nag-release sila ng video plug tampok ang mga bida ng live-action adaptation na ’Voltes V: Legacy’.

Sa video, ipinahayag ni Miguel Tanfelix (Steve Armstrong) ang kahalagahan ng legal streaming platforms para sa kabuhayan ng mga gumagawa nito.

“Suportahan po natin ang local TV networks, local films, at producers of original content by watching only on legitimate platforms.”

Sabi naman ni Ysabel Ortega (Jamie Robinson), “Salamat po sa lahat ng agencies that are continuously working to stop piracy. Malaking bagay po to sa lahat ng nasa entertainment industry.”

Hirit naman ni Radson Flores (Mark Gordon), “‘Wag po tayong mag-share ng illegally downloaded content. Piracy na ‘yon.”

Saad naman ni Raphael Landicho (Little Jon), “Turuan po natin ang mga bata to stream responsibly para ‘di po sila ma-expose sa harmful content online.”

Paliwanag naman ni Matt Lozano (Big Bert), “Mas marami pa tayong mapo-produce na palabas kung pipiliin natin ang legit.”

Ang video na ito ay upang manghikayat ng publiko na suportahan ang legitimate streaming platforms. Ang Kapuso Network ay nakikipagtulungan din sa Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), at Video Coalition of the Philippines (VCP) upang labanan ang piracy.

Samantala, mapapanood na worldwide on May 8 ang highly anticipated live-action adaptation na ‘Voltes V: Legacy’. (Dondon Sermino)