Mga Pinoy na gustong mag-nurse sa US, lumobo

Tumaas ng 200% ang bilang ng mga nurse na Pilipino na kumuha ng licensure examination para makapagtrabaho sa Estados Unidos.

Ayon sa datos na nakalap ni House committee on higher and technical education vice chairperson at Quezon City Rep. Marvin Rillo nakapagtala ng record-high na 11,013 ang mga Pilipino na kumuha ng US licensure examination sa unang quarter ng 2023.

“In the January to March quarter, we saw the highes­t number of Philippine-educated nurses takin­g the NCLEX for the first time, without counting repea­ters,” sabi ni Rillo batay sa datos na nakuha nito sa US National Council of State Boards of Nursin­g Inc. (USNCSBN).

Ang naitalang 11,013 aplikante ay mas mataas ng 200% kumpara sa 3,714 aplikante noong 2022.

Sinabi ni Rillo na maraming nurse ang umaalis ng bansa sa kabila ng shortage dahil sa mataas na suweldong alok ng mga health facility sa Amerika. (Billy Begas)