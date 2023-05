Kenneth Duremdes, iba pa sasabak kontra mga basketbolista ng Quezon

INAASAHANG kikinang ang mga dating Philippine Basketball Association (PBA) star player pagsabak nila sa isang friendly match kontra matitikas na ballers sa Quezon na gaganapin sa Quezon Convention Center sa Lucena City sa Sabado.

Magsisimula ang nasabing exhibition sa alas-5 ng hapon kung saan ang nag-organisa ay ang Parents-Teachers Association (PTA) ng Maryhill College para sa planong pag-ayos ng Pope John XXII Building, pagsuporta sa mga teaching at non-teaching personnel ng eskuwelahan at fund raising para masuportahan ang scholarship grants ng mga karapat-dapat na estudyante.

Magpapasiklab sina six-time PBA champion at 1998 Most Valuable Player (MVP) Kenneth Duremdes, Allan Caidic, Marlou Aquino at Noli Locsin para harapin ang mga pambatong playerng nsabing probinsiya.

Kasama rin sina former Ginebra superstars Vince Hizon, EJ Feihl, Rodney Santos at Willie Miller sa event na suportado rin nina Quezon Gov. Helen Tan, Quezon Vice Governor Third Alcala, Quezon Rep. Mike Tan, Lucena City Mayor Mark Alcala at Sariaya Mayor Marcelo Gayeta.

Ibabandera ng team Quezon sina Third Alcala, Mark Alcala, Gayeta, Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) standouts Topeng Lagrama at Dom Vera, Fr. Raul Macaraig, Fr. Joey Faller, Lucena Philippine National Police Chief PLt. Col. Erickson Roranes at Pagbilao Municipal Administrator Eng. Ian Palicpic.

Ang presyo ng mga tiket ay P500 at P300. (Elech Dawa)