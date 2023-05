Jimmy Butler natapilok! Miami Heat tiniris New York Knicks

INUMPISAHAN ni Jimmy Butler at ng Miami Heat ang East semis sa tono ng 108-101 win laban sa New York Knicks sa Madison Square Garden nitong Linggo.

Inabot ng ankle sprain sa fourth quarter si Butler pero nanatili sa laro para tumapos ng 25 points, 11 rebounds.

Nag-ambag ng 20 points si Gabe Vincent na 5 for 12 mula sa 3s, may 18 points, 6 assists si Kyle Lowry off the bench at 16 markers, 8 boards kay Bam Adebayo sa No. 8-seeded Heat.

“We’re just playing great basketball,” pakli ni Butler.

Binitbit ng 26 points ni RJ Barrett at 25 ni Jalen Brunson ang No. 5 Knicks na inalat sa 7 for 34 shooting sa labas ng arc. Hindi naglaro si Julius Randle (sprained left ankle).

Game 2 sa Miyerkoles (araw sa Manila) sa New York din.

Umabante ng 12 sa second quarter ang Knicks pero naibaba ng Heat 55-50 sa break. Nagkasa ng 21-5 run sa third quarter ang Miami para dumistansiya 81-75 papasok ng fourth. (Vladi Eduarte)