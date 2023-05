Hindi na lapot paggising: Jennica nakabili na rin ng aircon

Hanggang ngayon, talagang napapangatawanan ni Jennica Garcia ang simpleng buhay. Na kung tutuusin, with her mommy na si Jean Garcia na bonggang kumita, aba, magsabi lang siya rito at siguradong ibibigay naman sa kanya.

Pero, talagang napapanindigan ni Jennica na lahat ng kailangan niya o dapat niyang bilhin para sa sarili at sa dalawang anak, ay kailangang galing sa pinaghirapan o pinagtrabahuhan niya.

Dahil dito, abot-abot naman ang papuri ng netizens sa kanya at sa pagiging simple niya at pagtuturo ng magandang values sa mga anak.

Naikuwento ni Jennica na after 10 months daw kasi ay nakabili na siya ng aircon at water heater. Hindi na raw sila lapot sa tuwing gigising sila.

Sey niya, “Nanay is getting emotional because I’m heading to the mall tonight to buy aircon and and a water heater for our bathroom. Pagpapahingahin na natin ‘yung electric fan, 10 months na tayong lapot gumigising. Wag na nating paabutin ng isang taon. Hindi na rin ako ulit mag-iinit ng tubig para isalin sa balde panligo niyo pag malamig ang panahon. Anytime, gusto niyo maligo, Go! Wala ng antayan. Nanay got this kids. Buhat ko kayo lagi.”

Maging sina Janine Gutierrez, Chynna Ortaleza, Nadine Samonte at Christian Bables ay napa-comment at nagsabing saludo sila kay Jennica! (Rose Garcia)