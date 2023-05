Gloria kukuyugin ng mga lalakeng hubad

Matandang pokpok nga si Gloria Diaz!

Yes, pero sa pelikula lang ‘yon, na ididirek ni Joel Lamangan, ang ‘Lola Magdalena’ na sinulat ni Dennis Evangelista.

Sabi nga ni Gloria kay Dennis, “Ikaw, galit ka sa akin, nabasa ko na ang script, grabe ka! Ang titindi ng mga mura!” sabi ni Gloria.

Sabi pa ni Gloria, ngayon lang daw niya naengkuwentro ang ganitong role, na matandang nagbebenta ng aliw sa gabi, at faith healer sa umaga.

“Yes, ang akala ko nagawa ko na ang lahat ng role, hindi pa pala! First time kong ma-encounter ang ganitong role.

“About sa pagmumura, of course, ginagawa ko ‘yon, pero ‘shit’ at hindi ‘yung mga ano,” natatawang chika pa niya.

Dahil kakaiba nga ang role, mapapanood din ba si Gloria na makikipaglaplapan sa pareho niyang babae?

“Sa totoo lang, hindi naman ako nakagawa ng mga laplapan. Never. I’ve done more than 175 films, I don’t think you’ve ever see me na gano’n. Medyo may kissing, ganiyan, nakatayo, pero I’ve never done ‘yung torrid na kissing scene.

“Pero siguro kaya ko ‘yan. Hindi naman ako takot sa gano’n! Kaya lang, hindi naman ako naggagano’n!” sabi pa ni Gloria.

Well, base sa kuwento ng manunulat na si Dennis, maraming kakaiba, o bonggang eksena si Gloria.

May scene raw si Gloria na kukuyugin ng anim na lalake na puro hubo’t hubad. Meron din daw eksena na gagawa ng porno sina Gloria at ang karakter ni Pia Moran na si Luningning, pero noong maghuhubad na sila, may nangyari.

At ‘kaloka rin na may threesome sina Gloria, Pia at isang lalake na pilay ang role.

Well, si Gloria nga ang bida sa ‘Lola Magdalena’, na siya nga si Dalena, at may pagka-comedy raw ang approach ng pelikula.

Pero, bongga si Gloria, ‘di ba? Na sa edad niya ngayon, bidang-bida pa rin siya.